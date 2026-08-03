Koszmar w centrum Łodzi. Kobieta szła na przystanek, napastnik uderzył o 4 rano

Usiłowanie gwałtu w centrum Łodzi

Funkcjonariusze z łódzkiej komendy miejskiej udostępnili wizerunek sprawcy brutalnego ataku. Mężczyzna ten jest głównym podejrzanym w sprawie o usiłowanie gwałtu. Przerażające sceny rozegrały się w centralnej części miasta, niedaleko wiaduktu przy ulicy Kopcińskiego nad skrzyżowaniem z Tuwima.

Dramat rozegrał się nad ranem, około godziny czwartej. To właśnie wtedy agresor podszedł do kobiety zmierzającej na autobus i próbował doprowadzić do gwałtu Na szczęście zaatakowana zaczęła głośno wzywać pomocy, co skutecznie wystraszyło napastnika. Mężczyzna natychmiast uciekł z miejsca zdarzenia.

Cała sytuacja miała miejsce jeszcze wiosną, dokładnie 8 maja bieżącego roku. Śledczy dopiero teraz postanowili jednak upublicznić wizerunek poszukiwanego. Mają nadzieję, że dzięki temu uda się szybciej ustalić jego tożsamość i dokonać zatrzymania.

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Policja z Łodzi podaje rysopis sprawcy

Mundurowi przeanalizowali zapisy z pobliskich kamer monitoringu, co pozwoliło im uzyskać wizerunek poszukiwanego. Na tej podstawie przygotowano również szczegółowy opis jego wyglądu. Według policyjnych danych, to mężczyzna w wieku około 35 lat.

Podejrzany mierzy mniej więcej od 175 do 180 centymetrów i ma średnią budowę ciała. Na głowie ma ciemne, krótkie włosy wygolone po bokach, a na twarzy wyraźny, ciemny zarost. Cechuje go także jasna karnacja. W momencie ataku ubrany był w czarną kurtkę oraz ciemne spodnie z długimi nogawkami.

Funkcjonariusze apelują o zgłaszanie się wszystkich osób, które mogą wiedzieć cokolwiek na temat tożsamości tego mężczyzny. Każdy, kto posiada informacje pomocne w prowadzonym dochodzeniu, powinien skontaktować się ze śledczymi pod numerami: 447 841 36 77 lub 47 841 12 00. Telefony odbierane są w dni powszednie, w godzinach od 7:30 do 15:30.