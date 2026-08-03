11-latek wjechał hulajnogą pod kombajn. Tragiczny wypadek w Łódzkiem

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-03 17:29

Tragiczny wypadek w miejscowości Sypień pod Nieborowem w województwie łódzkim. 11-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną wjechał pod kombajn rolniczy. Mimo prowadzonej reanimacji dziecka nie udało się uratować.

Maska karetki z napisem Ambulans i logo ratownictwa. O tragicznym wypadku w Sypieniu przeczytasz na Eska Łódź.
Autor: Soft Light/ Shutterstock
  • Do wypadku doszło w miejscowości Sypień pod Nieborowem.
  • 11-latek jadący hulajnogą elektryczną wjechał pod kombajn.
  • Maszyną rolniczą kierował 48-letni mężczyzna.
  • Pomimo reanimacji chłopca nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek w miejscowości Sypień w powiecie łowickim. 11-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną wjechał pod kombajn rolniczy. Pomimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec, na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn, wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować, pomimo prowadzonej reanimacji – przekazała Radiu Eska Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

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Na miejscu pracowali policjanci. Dokładne przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.

Łódź
hulajnoga elektryczna