11-latek wjechał hulajnogą pod kombajn. Tragiczny wypadek w Łódzkiem

Do wypadku doszło w miejscowości Sypień pod Nieborowem.

11-latek jadący hulajnogą elektryczną wjechał pod kombajn.

Maszyną rolniczą kierował 48-letni mężczyzna.

Pomimo reanimacji chłopca nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek w miejscowości Sypień w powiecie łowickim. 11-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną wjechał pod kombajn rolniczy. Pomimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec, na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn, wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować, pomimo prowadzonej reanimacji – przekazała Radiu Eska Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

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Na miejscu pracowali policjanci. Dokładne przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.