Konkurencja McDonald's w Polsce. Tym razem lokal otworzy się w Łodzi

Na polskim rynku fast foodów robi się coraz ciaśniej. Niemiecka sieć Burgermeister, która zdobyła popularność w Berlinie, rozwija działalność nad Wisłą i właśnie otwiera kolejny lokal - tym razem w Łodzi.

Burgermeister otwiera restaurację w Łodzi

Nowy lokal Burgermeister powstał w łódzkiej Manufakturze, a oficjalne otwarcie miało miejsce 13 maja. Restauracja ma powierzchnię 92 metrów kwadratowych i pomieści aż 52 gości. Sieć podkreśla, że stawia przede wszystkim na jakość składników. Bułki typu brioche oraz mięso z irlandzkiej wołowiny mają być przygotowywane według receptur opracowanych w Berlinie. To właśnie burgery są największym znakiem rozpoznawczym marki, która w Niemczech od lat cieszy się ogromną popularnością.

Niemiecka sieć podbija Polskę

Co ciekawe, pierwsza restauracja Burgermeister w Polsce została otwarta w Szczecinie pod koniec 2025 roku, a zainteresowanie klientów przerosło oczekiwania właścicieli. W ciągu pierwszych dwóch tygodni działalności sieć zanotowała ponad 2 tysiące zamówień, a po miesiącu liczba ta wzrosła do około 3,5 tysiąca.

Burgermeister chce otworzyć nawet 40 restauracji w Polsce

Plany niemieckiej sieci są bardzo ambitne. Burgermeister zapowiada rozwój przede wszystkim w dużych polskich miastach, między innymi w Warszawie i Gdańsku. Lokale mają działać głównie w systemie franczyzowym. Firma zakłada, że już w 2026 roku w Polsce pojawi się pięć kolejnych restauracji. Co ciekawe, to właśnie nasz kraj ma być pierwszym rynkiem, na którym Burgermeister uruchomi punkt w formule drive-thru.