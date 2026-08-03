Zakres prac w kamienicy przy Rewolucji 40

Kamienica przy ul. Rewolucji 1905 r. 40 w Łodzi, powstała według projektu z 1893 roku dla Fryderyka Sztarka, to kamienica czynszowa o skromnym detalu architektonicznym. Planowany remont obejmie elewację frontową, bramę i przejazd. Po pracach zniknie szara, spękana powierzchnia ścian, a odnowione zdobienia znów będą widoczne.

Kamienica ma odzyskać historyczny wygląd i detale

Elewacja kamienicy przy ul. Rewolucji 1905 r. 40 w Łodzi zachowała pierwotny układ, ale jest dziś w bardzo złym stanie. Zniszczonych jest też wiele elementów dekoracyjnych. Remont ma przywrócić budynkowi historyczny charakter. Odtworzone zostaną oprawy okienne z pilastrami w porządku korynckim na pierwszym piętrze oraz profilowane opaski na drugim.

W planach jest również przywrócenie boniowania i gzymsów między piętrami, czyli dekoracyjnych podziałów elewacji. Po zakończeniu prac kamienica ma odzyskać historyczną formę.

Ulica Rewolucji 1905 r. ma długą historię i dawne nazwy

Remont kamienicy przypomina też historię dawnej ulicy Południowej. Pierwszą oficjalną nazwę ulica otrzymała w 1821 roku podczas wytyczania planu miasta przez geometrę Filipa de Viebiga. Początkowo dominowała tam drewniana zabudowa. Później, wraz z rozwojem przemysłu i powstaniem Towarzystwa Kredytowego w Łodzi, ulica zaczęła się szybko zmieniać.

Przy ulicy powstały fabryki, reprezentacyjne wille oraz duże kamienice czynszowe dla robotników z Łodzi. W czerwcu 1905 roku stanęły tam pierwsze w mieście barykady. Wzniesiono je także na sąsiednich ulicach Wschodniej i Widzewskiej. Zbudowano je z ulicznego bruku, sklepowych szyldów i bel bawełny. W 1955 roku komunistyczne władze najpierw zmieniły nazwę ulicy na ulicę Barykad, a ostatecznie na ulicę Rewolucji 1905 r.

Przy Rewolucji i w okolicy będą też inne zmiany

Wcześniej cała ulica przeszła gruntowny remont. Poza nową nawierzchnią powstały chodniki, droga dla rowerów i zieleń. Pojawiły się też nowe miejsca parkingowe. Przy skrzyżowaniu z Kilińskiego urządzono zielony skwer.

Przy Rewolucji 31 trwa odbudowa kamienicy. Od strony ulicy widać nowe oficyny, które z tygodnia na tydzień są coraz wyższe. Docelowo ma tam powstać 36 nowych mieszkań miejskich, w tym 2 dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku przewidziano także nowe lokale użytkowe.

Zmiany obejmują też pobliską ulicę Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od Rewolucji do Jaracza. Drogowcy budują tam nową jezdnię, chodniki i przestrzeń do odpoczynku z ławkami ułożonymi w napis „POW”. Wcześniej wyremontowano również ulicę Sterlinga na całym odcinku od Jaracza do Północnej. Pojawiły się tam nowa nawierzchnia, chodniki i miejsca parkingowe.