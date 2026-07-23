Gdzie jest Kamil Madej? Od ponad miesiąca nie wrócił do domu

Sieradz. Zaginął Kamil Madej

Już od ponad miesiąca młody mężczyzna nie daje oznak życia. Kamil Madej ostatni raz widziany był w Sieradzu 10 czerwca 2026 roku i do chwili obecnej nie wrócił do miejska zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu apelują o pomoc w poszukiwaniach mężczyzny.

- Każda informacja, może mieć znaczenie i pomóc w odnalezieniu zaginionego - podkreśla asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka z KPP w Sieradzu. - Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu pod numerami: 47 845 17 05, 47 845 17 07 (całodobowo) lub pod numerem alarmowym 112 - apeluje policjantka.

Rysopis zaginionego Kamila Madeja

wiek: z wyglądu około 23–25 lat

z wyglądu około 23–25 lat wzrost: około 176 cm

około 176 cm budowa ciała: średnia

średnia włosy: czarne, do ramion

czarne, do ramion zarost: broda

Mężczyzna nosi okulary korekcyjne. W dniu zaginięcia Kamil Madej ubrany był w czarny T-shirt z napisami z przodu, czarną, rozpinaną bluzę z kapturem oraz długie spodnie koloru szarego. Miał na nogach klapki z napisem „Sport” oraz słuchawki na uszach.

Poniżej publikujemy zdjęcie zaginionego.

Autor: KPP w Sieradzu/ Materiały prasowe

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