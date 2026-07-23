Gdzie jest Kamil Madej? Od ponad miesiąca nie wrócił do domu

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-23 15:16

Trwają poszukiwania zaginionego Kamila Madeja. Młody mężczyzna ostatni raz widziany był w Sieradzu 10 czerwca. Od tamtej pory nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z bliskimi. Ślad po nim zaginął. Każda informacja, może mieć znaczenie i pomóc w odnalezieniu Kamila.

Dach radiowozu z napisem Policja. Na miniaturze zaginiony Kamil Madej. O poszukiwaniach w Sieradzu przeczytasz na Eska Łódź.
Autor: KPP w Sieradzu/Pixabay/ Materiały prasowe

Sieradz. Zaginął Kamil Madej

Już od ponad miesiąca młody mężczyzna nie daje oznak życia. Kamil Madej ostatni raz widziany był w Sieradzu 10 czerwca 2026 roku i do chwili obecnej nie wrócił do miejska zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu apelują o pomoc w poszukiwaniach mężczyzny.

- Każda informacja, może mieć znaczenie i pomóc w odnalezieniu zaginionego - podkreśla asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka z KPP w Sieradzu. - Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu pod numerami: 47 845 17 05, 47 845 17 07 (całodobowo) lub pod numerem alarmowym 112 - apeluje policjantka.

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Rysopis zaginionego Kamila Madeja

  • wiek: z wyglądu około 23–25 lat
  • wzrost: około 176 cm
  • budowa ciała: średnia
  • włosy: czarne, do ramion
  • zarost: broda

Mężczyzna nosi okulary korekcyjne. W dniu zaginięcia Kamil Madej ubrany był w czarny T-shirt z napisami z przodu, czarną, rozpinaną bluzę z kapturem oraz długie spodnie koloru szarego. Miał na nogach klapki z napisem „Sport” oraz słuchawki na uszach.

Poniżej publikujemy zdjęcie zaginionego.

Gdzie jest Kamil Madej? Od ponad miesiąca nie wrócił do domu
Autor: KPP w Sieradzu/ Materiały prasowe

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