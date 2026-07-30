Wybuch gazu w Tomaszowie Mazowieckim. Starsza kobieta została ranna

Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek, 30 lipca, po południu przy ulicy Zawadzkiej w Tomaszowie Mazowieckim. W wyniku uszkodzenia instalacji gazowej doszło do wybuchu, a następnie pożaru budynku jednorodzinnego.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb tuż przed godziną 16.00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas prowadzonych prac doszło do uszkodzenia gazociągu. Na razie nie wiadomo, jaki dokładnie był zakres wykonywanych robót i co doprowadziło do rozszczelnienia instalacji gazowej.

Po wybuchu ogień szybko objął budynek. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, dom był już całkowicie objęty płomieniami.

– W tej chwili sytuacja jest opanowana. Natomiast z uszkodzonego gazociągu nadal wydobywa się gaz, który się pali. Dopływ gazu został zablokowany, jednak od miejsca wycieku do zaworu jest pewna odległość i gaz z tej części instalacji wciąż się ulatnia – przekazał radiu "ESKA" Artur Malinowski ze Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

W wyniku zdarzenia poszkodowana została około 80-letnia kobieta. Została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala.

W akcji kilkanaście zastępów straży pożarnej

Na miejsce skierowano znaczne siły ratownicze. W akcji brało udział łącznie trzynaście zastępów straży pożarnej (kilkudziesięciu strażaków), a także pogotowie gazowe i policja.

Ze względu na zagrożenie mieszkańców okolicznych budynków podjęto decyzję o ewakuacji około stu pięćdziesięciu osób.

Strażacy po opanowaniu ognia prowadzili działania związane z dogaszaniem oraz zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Przyczyny i dokładny przebieg wybuchu będą wyjaśniane po zakończeniu akcji służb. Obecnie nie są znane.