22‑latek z Kolumbii zatrzymany po napadzie na kantor w centrum Łodzi. Policja odzyskała łup wart 204 tys. zł

Napad na kantor w biały dzień

Do rozboju doszło w piątek rano, między godziną 8 a 9, w samym centrum Łodzi. Do kantoru przy ul. Piotrkowskiej wszedł młody mężczyzna trzymający w ręku przedmiot przypominający broń palną.

Sterroryzował pracownicę i zażądał wydania pieniędzy. Gdy kobieta spełniła jego żądania, napastnik uciekł z łupem wartym około 204 tys. zł w różnych walutach.

Policyjna obława zakończona sukcesem

Jak przekazała podkom. Kamila Sowińska z łódzkiej policji, podejrzewany został namierzony i zatrzymany w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim.

– Jest to 22‑letni obywatel Kolumbii. Odzyskaliśmy też łup z napadu. Będziemy teraz ustalać, czy jest to cała skradziona kwota – powiedziała PAP rzeczniczka.

W trakcie ucieczki sprawca porzucił przedmiot przypominający broń, którym zastraszył pracownicę kantoru. Policja zabezpieczyła go do badań.

Śledczy sprawdzają „broń”

Prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi poinformował, że trwa analiza zabezpieczonego przedmiotu.

Śledczy mają ustalić, czy była to broń palna w rozumieniu ustawy, czy jedynie jej atrapa.

Zarzuty i możliwa kara

22‑latek w najbliższych godzinach trafi przed prokuratora z jednostki Łódź‑Śródmieście. Może usłyszeć zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Za taki czyn grozi nawet 20 lat więzienia.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie