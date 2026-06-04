Zmarł ks. Jan Sobczak. Gest kard. Krajewskiego porusza do głębi

Archidiecezja łódzka informuje o śmierci ks. Jana Sobczaka

Przedstawiciele kurii ze smutkiem zawiadomili wiernych o odejściu najstarszego duchownego w regionie. Oficjalny komunikat lokalnych władz kościelnych precyzyjnie cytuje treść tej informacji. „Dnia 3 czerwca 2026 roku, opatrzony świętymi sakramentami, zmarł w 100 roku życia i 73 roku kapłaństwa śp. ksiądz infułat Jan Sobczak - były proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi kanonik senior Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej” - brzmi treść oświadczenia przekazanego wiernym przez Archidiecezję Łódzką.

Kim był ks. Jan Sobczak? Kapłan z Łodzi miał bogaty życiorys

Przyszły duszpasterz przyszedł na świat 10 maja 1927 roku w miejscowości Solca Wielka. Święcenia kapłańskie przyjął natomiast w połowie czerwca 1953 roku w murach łódzkiej katedry. Przez ponad trzy dekady, od 1974 do 2007 roku, aktywnie budował wspólnotę oraz mury kościoła Najświętszego Serca Jezusowego, pełniąc tam nieprzerwanie urząd proboszcza.

Ksiądz senior przez lata swojej wytężonej pracy został uhonorowany wieloma kościelnymi godnościami. Duchowny piastował zaszczytne stanowisko kanonika seniora w Archikatedralnej Kapitule Łódzkiej. Przełożeni nadali mu również zaszczytny tytuł kapelana oraz prałata Jego Świątobliwości, a także godność protonotariusza apostolskiego, czyli infułata.

Jesień życia sędziwy kapłan spędzał pod troskliwą opieką personelu w Domu Księży Emerytów w Łodzi.

Kardynał Konrad Krajewski odwiedził umierającego. Wyjątkowy gest metropolity

Niedługo przed śmiercią sędziwego infułata odwiedził metropolita łódzki Konrad Krajewski. Z relacji kurii dowiadujemy się o poruszającym charakterze jednego z takich spotkań. Obaj kapłani odbyli krótką pogawędkę i następnie zjednoczyli się we wspólnym odmówieniu modlitwy Pańskiej, po czym kardynał udzielił seniorowi błogosławieństwa. Zwieńczeniem wizyty stał się symboliczny i niezwykle wzruszający wyraz najwyższego szacunku, kiedy to metropolita ucałował dłoń nestora łódzkich kapłanów.

Pogrzeb ks. Jana Sobczaka na łódzkiej Retkini

Msza święta żałobna w intencji śp. ks. Jana Sobczaka zostanie odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Retkińskiej 127 w Łodzi w piątek, 5 czerwca, o godz. 19: 30.

Z kolei msza święta pogrzebowa zaplanowana jest na sobotę, 6 czerwca, o godz. 10:00 w tym samym kościele parafialnym. Tuż po niej odbędzie się pogrzeb na miejscowym cmentarzu parafialnym.

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