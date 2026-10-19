Żołnierz zatrzymany na uczelni. W tle szpiegostwo, telefony i złoto

Uczestnik kursu oficerskiego ujęty na uczelni

W ubiegły piątek na terenie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi funkcjonariusze przeprowadzili akcję zatrzymania. Jak informuje „Rzeczpospolita”, działania zrealizowano na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie, a całą sprawę rozpracowywała wcześniej Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Zatrzymany mężczyzna brał udział w kursie dla rezerwistów, w ramach którego przygotowywał się do objęcia stanowiska oficerskiego. Dziennik podaje, że podejrzany posiada podwójne obywatelstwo: polskie oraz ukraińskie.

Władze łódzkiej uczelni oficjalnie potwierdziły, że takie zdarzenie miało miejsce na ich terenie.

Sprzęt komunikacyjny, pieczątki i kruszce

Z informacji przekazanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie interesujące dowody. Zabezpieczono kilka urządzeń mobilnych, zbiory dokumentów oraz różnego rodzaju pieczątki. Dodatkowo w posiadaniu podejrzanego znajdowała się duża suma pieniędzy w obcych walutach, a także złoto.

Na ten moment służby prowadzące postępowanie odmawiają udzielania szczegółowych informacji na temat charakteru postawionych zarzutów.

Podejrzenia o działalność wywiadowczą

Jak donosi „Rzeczpospolita”, nieoficjalne źródła wiążą to zatrzymanie z podejrzeniami o szpiegostwo. Zatrzymany, funkcjonujący w przekazach medialnych jako Vasilij, został już osadzony w areszcie.

W najbliższy poniedziałek sąd podejmie decyzję w sprawie jego dalszego statusu, rozpatrując ewentualny wniosek o przedłużenie środka zapobiegawczego. Obecnie nie jest jasne, dla jakiego kraju lub organizacji wywiadowczej mężczyzna miał pracować.

Kolejne uderzenie w obce służby

Temat przyciąga szczególną uwagę, ponieważ wpisuje się w serię niedawnych zatrzymań osób podejrzewanych o pracę dla obcego wywiadu na szkodę państwa polskiego.

„Rzeczpospolita” przypomina wydarzenia z lutego, kiedy to Żandarmeria Wojskowa wspólnie z SKW ujęły pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej z wieloletnim stażem. Został on oskarżony o kooperację z wywiadem białoruskim. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty z art. 130 Kodeksu karnego, dotyczące brania udziału w działaniach obcych służb i przekazywania danych niebezpiecznych dla bezpieczeństwa RP.

Nowa akademia w centrum uwagi śledczych

Wojskowa Akademia Medyczna to placówka o stosunkowo krótkim stażu wśród polskich uczelni wojskowych. Powołana do życia 1 lipca 2026 roku na mocy decyzji MON, rozpoczęła swój pierwszy rok akademicki zaledwie na początku października.

Obecnie ta niedawno otwarta instytucja stała się tłem dla poważnego postępowania kontrwywiadowczego, które może okazać się jednym z najistotniejszych w ostatnim czasie.

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