Kolumbijczyk jechał na hulajnodze trasą S8. „Śpieszył się na zabieg kosmetyczny”

Kolumbijczyk jechał na hulajnodze trasą S8

Do niecodziennej sytuacji doszło rankiem we wtorek, 17 marca, na trasie S8 w miejscowości Niwiska (pow. wieruszowski). Tego dnia przed godziną 8 policjanci otrzymali niepokojące zgłoszenie o kierującym hulajnogą elektryczną, który porusza się drogą ekspresową w kierunku Wrocławia.

- Skierowany nam miejsce patrol ruchu drogowego na wysokości MOP-u Niwiska, zauważył jadącego mężczyznę hulajnogą elektryczną. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że jednośladem kierował 28-letni obywatel Kolumbii - poinformował st. asp. Piotr Siemicki w Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Śpieszył się do kosmetyczki

Młody mężczyzna tłumaczył mundurowym, że nie wiedział o zakazie poruszania się hulajnogą po trasie S8. Wyjaśnił również, że śpieszył się do Wieruszowa na zabieg kosmetyczny!

Policjanci pomogli mu bezpiecznie opuścić trasę, kierując go przez MOP Niwiska na drogę wojewódzką. - Mężczyzna za powyższe wykroczenie został ukarany mandatem karnym - przekazał st. asp. Siemicki.

Policjant przypomniał również, że poruszanie się drogą ekspresową hulajnogami elektrycznymi jest zabronione. - Takie zachowanie stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno osoby kierującej takim pojazdem, jak i innych uczestników ruchu drogowego - wyjaśnił.

