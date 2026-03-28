Kardynał Konrad Krajewski nowym metropolitą łódzkim. Przejął urząd po Grzegorzu Rysiu

Kardynał Konrad Krajewski przejmuje archidiecezję łódzką

W sobotę, 28 marca, łódzka archikatedra zgromadziła tłumy wiernych, polityków oraz przedstawicieli duchowieństwa. To właśnie tego dnia kardynał Konrad Krajewski oficjalnie objął urząd metropolity łódzkiego. W historycznym dla polskiego Kościoła wydarzeniu wzięło udział niemal pięciuset kapłanów oraz ponad pięćdziesięciu biskupów i arcybiskupów. Wśród zgromadzonych nie zabrakło również poprzednika nowego zwierzchnika, kardynała Grzegorza Rysia, który obecnie pełni funkcję metropolity krakowskiego.

Kluczowym momentem nabożeństwa było publiczne odczytanie oficjalnej bulli nominacyjnej, pod którą podpisał się papież Leon XIV. Biskup Rzymu zwrócił w dokumencie uwagę na wyzwania współczesności, zaznaczając, że łódzka wspólnota wymaga silnego przywództwa. Ojciec Święty napisał o potrzebie odważnych sterników, potrafiących bezpiecznie przeprowadzić wiernych przez wzburzone morze doczesności prosto do portu wiecznego zbawienia.

Papież Leon XIV dziękuje Konradowi Krajewskiemu za pomoc ubogim

List nominacyjny zawierał również bardzo osobiste i ciepłe słowa skierowane bezpośrednio do nowego hierarchy. Biskup Rzymu w swojej wiadomości jednoznacznie docenił dotychczasową pracę kardynała Konrada Krajewskiego. Przez wiele lat pełnił on funkcję papieskiego jałmużnika, nieustannie niosąc wsparcie osobom wykluczonym. Dokładną treść przesłania odczytano podczas uroczystości w świątyni.

„Pobudzeni tymi myślami zwracamy nasze serce i umysł ku Tobie, czcigodny nasz bracie, z którego pilnej i prawdziwie niestrudzonej posłudze zarówno my sami, jak i trzej nasi poprzednicy przez wiele korzystaliśmy, a którego działalność jako jałmużnika apostolskiego przyniosła znaczącą pomoc drogim nam ubogim i najbardziej potrzebujących”

Ojciec Święty wyraził głębokie przekonanie, że bogate doświadczenie oraz naturalne predyspozycje pozwolą nowemu arcybiskupowi na skuteczne rozwijanie łódzkiego Kościoła. Decyzja Stolicy Apostolskiej jest powszechnie odbierana jako przemyślany ruch, który ma przynieść ożywienie lokalnej archidiecezji.

Ingres w Łodzi. Pastorał biskupa Tymienieckiego i uroczyste homagium

Zaraz po wysłuchaniu papieskiego dokumentu, nowy metropolita otrzymał historyczny pastorał, należący niegdyś do pierwszego biskupa łódzkiego, Wincentego Tymienieckiego. Zasiadając na biskupiej katedrze, kardynał Krajewski przyjął tak zwane homagium. Jest to tradycyjny akt oddania hołdu, w którym przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane oraz wierni świeccy deklarują jedność i posłuszeństwo swojemu nowemu pasterzowi.

Samo wprowadzenie hierarchy do bazyliki archikatedralnej odbyło się w asyście miejscowej kapituły. Uroczystej mszy świętej przewodniczył natomiast nuncjusz apostolski, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, co dodatkowo podniosło rangę całego wydarzenia. Objęcie rządów przez byłego papieskiego jałmużnika stanowi początek zupełnie nowej epoki dla łódzkich katolików.

