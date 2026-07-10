Jeden z najpiękniejszych pałaców znajduje się w województwie łódzkim. Jest dumą średniowiecznego miasta [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-07-10 13:46

Poddębice, malowniczo położone nad rzeką Ner w województwie łódzkim, to miasto o bogatej historii i zachwycającej architekturze. Choć dziś jest siedzibą powiatu, jego korzenie sięgają średniowiecza, a ślady dawnej świetności widać na każdym kroku, zwłaszcza w renesansowych zabytkach, które stanowią prawdziwą dumę regionu. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Poddębice to jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. Zachwyca renesansowym pałacem

Pierwsze pisemne świadectwa o Poddębicach pochodzą z łęczyckich ksiąg sądowych z 1388 roku. Już około 1400 roku osada uzyskała prawa miejskie, rozpoczynając swoją historię jako miasto szlacheckie. Na przestrzeni wieków dobra te przechodziły w ręce znamienitych rodów. W XIV wieku należały do Chebdów, w XV wieku do Poddębskich i Oporowskich, a od 1518 roku, w drodze ożenku, stały się własnością Grudzińskich. W kolejnych stuleciach właścicielami byli m.in. Duninowie i Sanguszkowie, a od 1787 roku aż do czasów II wojny światowej – ród Wyssogota-Zakrzewskich.

Okres II wojny światowej zapisał się w dziejach miasta w sposób tragiczny. W listopadzie 1939 roku Poddębice zostały wcielone do Rzeszy i przemianowane na Wandalenbrück. W 1940 roku niemieccy okupanci utworzyli tu getto, w którym uwięzili około 1,5 tysiąca Żydów. Zostało ono zlikwidowane w kwietniu 1942 roku, a jego więźniów zamordowano w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. Miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną 18 stycznia 1945 roku.

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Najważniejszym zabytkiem miasta jest renesansowy pałac, którego budowę na fundamentach wcześniejszego dworu rozpoczęto przed 1617 rokiem. Jego fundatorem był Zygmunt Grudziński, wojewoda rawski i jeden z przywódców rokoszu Zebrzydowskiego. Budowlę charakteryzuje piętrowa bryła z przylegającą od wschodu wieżą o wysokości 17 metrów. Wyjątkowym elementem są arkadowe krużganki, które odkryto ponownie w 1952 roku. Ich sklepienie zdobią unikalne dekoracje w postaci pereł, jajowników i maszkaronów. W dobudowanej przed 1690 rokiem ośmiobocznej kaplicy pałacowej można podziwiać bogate zdobienia stiukowe na sklepieniu, przedstawiające herby dawnych właścicieli: Pomian, Grzymała, Rola i Jastrzębiec. Obecnie w pałacu mieści się izba regionalna.

Tuż obok, w centrum miasta, wznosi się kościół parafialny pw. św. Katarzyny. Jego budowę, na miejscu starszej świątyni, rozpoczęto około 1610 roku z fundacji Barbary z Karśnickich Grudzińskiej. Ta renesansowa budowla zachwyca stiukową dekoracją wnętrza, w której umieszczono monogramy Jezusa i Marii oraz herby fundatorów: Grzymała, Lubicz, Pomian i Poraj. Na uwagę zasługuje również ołtarz główny z pierwszej połowy XVII wieku oraz intarsjowana ambona z wizerunkami czterech ewangelistów. Przy kościele stoi murowana dzwonnica, również pochodząca z XVII stulecia.

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Spacerując po Poddębicach, można natrafić na inne świadectwa jego wielokulturowej przeszłości. Przy ulicy Adama Mickiewicza znajduje się dawny kościół ewangelicki, wzniesiony w 1871 roku. Dziś budynek ten pełni funkcję sali koncertowej oraz pijalni wód termalnych. W mieście zlokalizowane są także cmentarze: katolicki, na którym znajduje się mogiła powstańców z 1863 roku, a także ewangelicki i żydowski. Ten ostatni, zniszczony w czasie wojny, jest obecnie otoczony opieką, a w mieście zachował się również budynek dawnej synagogi.

Tak wyglądają Poddębice, jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

Biały renesansowy pałac w Poddębicach na tle niebieskiego nieba. O zabytkach regionu przeczytasz na Eska Łódź.
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