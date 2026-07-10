To jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. Jego nazwa według legendy pochodzi od pająka

Początki Pajęczna sięgają głębokiego średniowiecza. Badania archeologiczne potwierdzają istnienie osadnictwa na tych terenach już w pierwszym okresie epoki żelaza. Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie, wówczas znanej jako Pagenchno, pochodzi z 1140 roku i opisuje ją jako punkt na szlaku handlowym łączącym Śląsk z Rusią. Kluczową datą w historii miasta jest rok 1265, kiedy to miejscowość otrzymała przywilej lokacyjny z rąk księcia Leszka Czarnego. Już w 1276 roku Pajęczno było wymieniane w kronikach jako miasto, co czyni je jednym z najstarszych w Polsce.

Niestety, rozwój miasta był wielokrotnie hamowany przez katastrofalne pożary, które niszczyły zabudowę i cenne dokumenty, między innymi w latach 1524, 1564, 1793 i 1810. Z tego powodu do dziś nie zachowało się wiele zabytków z najwcześniejszego okresu. Na mocy ukazu carskiego w 1870 roku Pajęczno utraciło prawa miejskie, które odzyskało dopiero w 1958 roku.

Mimo burzliwej historii, Pajęczno może poszczycić się cennymi obiektami. Najważniejszym z nich jest barokowe Sanktuarium Maryjne pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Leonarda. Świątynia, wzniesiona w 1748 roku, kryje w swoim wnętrzu prawdziwy skarb – cudowny obraz Matki Bożej Pajęczańskiej, datowany na około XIII wiek. Dzieło to ma niezwykłą historię. W czasie II wojny światowej, gdy Niemcy zamienili kościół w stolarnię, obraz został potajemnie wyniesiony przez parafianina Antoniego Durysa w nocy 24 lipca 1942 roku. Mimo grożącego niebezpieczeństwa ze strony Gestapo, był on przechowywany w ukryciu aż do 4 marca 1945 roku, kiedy uroczyście powrócił na swoje miejsce. 28 maja 2005 roku obraz został ukoronowany papieskimi koronami.

Wśród innych zabytków warto zwrócić uwagę na rynek starego miasta z XIX-wiecznymi kamienicami i starą karczmą. Wyjątkowym pomnikiem przyrody jest również ponad 700-letnia lipa drobnolistna.

Sonda Czy województwo łódzkie jest najpiękniejsze w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Nazwa miasta wywodzi się od słowa "pająk", co wiąże się z lokalną legendą. Według ludowych przekazów, osadę miał dawniej terroryzować olbrzymi pająk, któremu mieszkańcy musieli składać ofiary. Plagę zakończył dopiero odważny śmiałek, który pokonał bestię. Skóra zabitego pająka miała rzekomo posłużyć do obicia drzwi pierwszego kościoła. Do tej opowieści nawiązuje współczesna rzeźba pająka autorstwa lokalnego artysty Zbigniewa Bilskiego, zainstalowana w 2023 roku.

Dziś Pajęczno to spokojne miasto, które z trzech stron otaczają lasy. W jego północnej części znajduje się Park Tysiąclecia z jeziorem Ług, będący miejscem rekreacji i organizacji lokalnych imprez.

Tak wygląda Pajęczno, jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

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