Mandoria otwiera piąty rollercoaster. Valtor wznosi pasażerów na 21 metrów

Valtor to unikatowa atrakcja na mapie Polski

Rodzinny park rozrywki zlokalizowany w Rzgowie pod Łodzią świętuje swoje piąte urodziny. Z tej okazji Mandoria Miasto Przygód przygotowała dla odwiedzających niespodziankę w postaci premierowej kolejki górskiej. Valtor stanowi piąty rollercoaster w ofercie parku i wyróżnia się nietypową konstrukcją.

To pierwsza i zarazem jedyna kolejka typu bobsled w naszym kraju. Zamiast standardowego, długiego składu pociągowego, zastosowano tu odseparowane, czteroosobowe pojazdy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jazda staje się zdecydowanie bardziej dynamiczna, zapewniając zupełnie nowe emocje i odróżniając to doświadczenie od klasycznych przejazdów kolejką górską.

Trasa przejazdu liczy niespełna 600 metrów i wiedzie przez starannie zaprojektowaną dekorację. W trakcie jazdy pojazdy pną się do góry, aż do poziomu równego budynkowi o wysokości siedmiu pięter, osiągając szczyt na wysokości 21 metrów. Stamtąd, z dużą prędkością pokonują kolejne spadki i wiraże. Jednym z największych atutów tej maszyny jest niska granica wzrostu, ustalona na 100 centymetrach, co czyni ją jednym z najbardziej przystępnych rollercoasterów o dużych gabarytach w Polsce.

Valtor jest naszym piątym rollercoasterem i od początku zależało nam, żeby każdy z nich oferował zupełnie inne doświadczenia. Mamy atrakcje rodzinne, szybkie przejazdy, rollercoaster jadący w ciemności, a teraz dołącza do nich Valtor, jedyny bobsled coaster w Polsce. Pojedynczy wagonik daje wrażenia przejazdu z pierwszego i ostatniego wagonika jednocześnie, dlatego bardzo chcieliśmy go mieć w kolekcji. A że można na niego wsiąść już od 100 cm, świętują z nami całe rodziny - mówi Daniel Zieliński, Wiceprezes Parku Mandoria. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Mandoria ma nowy rollercoaster! [ZDJĘCIA]

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Historia i motyw przewodni Valtora

Obecność Valtora w Mandorii nie jest przypadkowa, ale głęboko przemyślana. Park w Rzgowie funkcjonuje jako tematyczne wesołe miasteczko, które swoim klimatem przenosi gości do XVI-wiecznej osady kupieckiej z epoki renesansu. Każda karuzela i maszyna, również najnowszy rollercoaster, posiada swoją dopisaną fabułę.

Valtor pełni tam funkcję potężnego urządzenia do obrony miejscowej ludności przed bestiami zagrażającymi miastu. Ten zamysł zrealizowano projektując wygląd pojazdów, które w swoim kształcie niosą podobieństwo do dzików, a także wzbogacając całą infrastrukturę toru o tematyczną przestrzeń, łączącą się ze starodawną konwencją Mandorii.

Co wyróżnia park rozrywki pod Łodzią?

Mandoria to niekwestionowany lider wśród polskich zadaszonych parków tematycznych otwartych przez cały rok. Zlokalizowany tuż przy węźle autostrady A1, około 15 minut jazdy od centrum Łodzi obiekt gwarantuje swoim odwiedzającym udaną zabawę niezależnie od warunków atmosferycznych, rozciągając swoje terytorium na prawie trzy hektary.

Za opłaceniem jednego biletu wstępu, na wszystkich gości czeka ponad 30 fantastycznych, a zarazem tematycznych rozrywek. Przechadzając się alejkami obok stylizowanej ratuszowej wieży, zbrojowni i portu, nie trudno napotkać dawne mury kamienic czy budynek miejskich term. Przez ostatnie lata park systematycznie rozwijał swoją ofertę i dziś dysponuje pięcioma różnymi rollercoasterami:

Valtor – rodzinny coaster typu bobsled z pojedynczymi wagonikami,

Aquila – rollercoaster typu launch, rozpędzający się do 75 km/h w trzy sekundy,

Mroczny Dwór – rodzinna kolejka odbywająca przejazd w całkowitej ciemności,

Carrara – rodzinna kolejka z licznymi zakrętami i zmianami kierunku jazdy,

Merkant – łagodniejszy rollercoaster przeznaczony dla całych rodzin.