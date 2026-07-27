8-letni chłopiec topił się podczas półkolonii. W stanie krytycznym trafił do szpitala

8-letni chłopiec topił się w aquaparku Fala w Łodzi.

Reanimacja trwała ponad 30 minut.

Dziecko jest w stanie skrajnie ciężkim. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii.

Małe dziecko utopiło się w jeziorze

Alarm podniósł przypadkowy świadek

Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do tego, że chłopiec znalazł się pod wodą. Według wstępnych informacji ratowników zaalarmował jeden z mężczyzn korzystających z basenu, który zauważył dziecko pod powierzchnią. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie. Ratownicy medyczni przez ponad 30 minut prowadzili resuscytację, zanim udało się przywrócić funkcje życiowe i przetransportować chłopca do szpitala.

Stan dziecka jest krytyczny

8-latek został przewieziony do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

- Pacjent został przyjęty do Kliniki Intensywnej Terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim - przekazał Radiu ESKA Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Policja bada okoliczności dramatu

Śledczy zabezpieczyli już nagrania z monitoringu aquaparku. Mają one pomóc ustalić, co wydarzyło się tuż przed tym, jak chłopiec znalazł się pod wodą.

- Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie - poinformowała Kamila Sowińska z łódzkiej policji.

Chłopiec był na półkoloniach

Jak ustalono, 8-latek uczestniczył w półkoloniach organizowanych na terenie aquaparku przez zewnętrzną firmę. Śledczy będą teraz sprawdzać m.in., jak wyglądała opieka nad dziećmi i czy w chwili zdarzenia zostały zachowane wszystkie procedury bezpieczeństwa.

Źródło: Radio ESKA