16-letnia Julia po rozpoczęciu roku szkolnego nie wróciła do domu. Nastolatka jest poważnie chora

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-09-03 12:06

Trwają intensywne poszukiwania 16-letniej Julii, która mieszka na łódzkim Widzewie. Dziewczyna przepadła bez śladu we wtorek po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Jej matka zamieściła w internecie dramatyczny apel, prosząc o jakiekolwiek informacje. Sytuacja jest wyjątkowo pilna, ponieważ zaginiona zmaga się z poważną chorobą i wymaga pomocy.

Poważnie chora Julia zaginęła tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Mama nastolatki błaga o pomoc
Autor: KMP w Łodzi/Pixabay/ Materiały prasowe

Poszukiwania 16-letniej Julii z Łodzi

Czas nieubłaganie ucieka, a służby wciąż próbują ustalić miejsce pobytu 16-letniej Julii Zielińskiej. Dziewczyna zniknęła we wtorek, 1 września. Wiadomo, że po raz ostatni widziano ją w rejonie ulicy Stefana Żeromskiego w Łodzi. Nastolatka opuściła swoją placówkę oświatową po szkolnej inauguracji, jednak nigdy nie dotarła do miejsca zamieszkania i w żaden sposób nie odezwała się do rodziny. Przerażona matka umieściła w sieci poruszający wpis, w którym błaga o wszelkie wskazówki mogące pomóc. Kobieta podkreśliła, że 16-latka na co dzień walczy z cukrzycą typu pierwszego.

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Jak wygląda zaginiona Julia Zielińska

Według wskazówek przekazanych przez matkę, Julia ma 16 lat, ale może wyglądać na 18 lat.

  • wzrost: 167 cm
  • budowa ciała: szczupła
  • oczy: piwne
  • włosy: ciemne

„Była ubrana w czarne spodnie, białą bluzkę i czarną marynarkę, miała biało-niebiesko-czarne buty Puma i brązową torbę” - przekazała mama zaginionej dziewczyny.

Poważnie chora Julia zaginęła tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Mama nastolatki błaga o pomoc
Autor: KMP w Łodzi/ Materiały prasowe

Apel łódzkiej policji w sprawie zaginionej

Każdy najmniejszy szczegół dotyczący aktualnego miejsca pobytu nastolatki ma ogromne znaczenie i może błyskawicznie doprowadzić do jej odnalezienia.

- Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej lub mają informacje o losie dziewczyny, proszone są o kontakt z VI Komisariatem Policji w Łodzi przy ulicy Wysokiej 45, całodobowo pod numerem telefonu 47 841 13 00 lub numer alarmowy 112 – apeluje Komenda Miejska Policji w Łodzi.

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