Przyłapała partnera z inną w łóżku i wezwała policję. Finał sprawy zaskakuje

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Przyłapała partnera na zdradzie w Konstantynowie Łódzkim. 23-latek za kratami
Niecodzienna sytuacja miała miejsce w środowy wieczór, 14 października, tuż po godzinie 20:00 w Konstantynowie Łódzkim. 34-letnia Ukrainka nakryła swojego 23-letniego partnera (również obywatela Ukrainy) w jednoznacznej sytuacji z inną kobietą. Rozwścieczona kobieta postanowiła w ramach zemsty narobić kochankowi poważnych kłopotów. Wiedziała, że mężczyzna ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Natychmiast chwyciła za telefon i wezwała patrol policji. Przybyli na miejsce mundurowi wylegitymowali 23-latka. Słowa 34-latki szybko znalazły potwierdzenie. Jej niewierny partner miał do odsiadki zaległą karę 10 dni więzienia.
Areszt przez zdradę to nie wszystko. 23-latka czeka deportacja z Polski
Policjanci natychmiast zatrzymali 23-latka, który najbliższe półtora tygodnia spędzi za więziennym murem. Pobyt w celi to jednak tylko część konsekwencji, z jakimi musi się zmierzyć. Z ustaleń mundurowych wynika, że po zakończeniu odsiadki cudzoziemiec zostanie przymusowo wydalony z Polski. Decyzja ta wynika z tego, że mężczyzna już wcześniej otrzymał nakaz powrotu do ojczyzny, jednak całkowicie go zignorował. Teraz, z powodu zdrady, trafi prosto na Ukrainę!