Przyłapała partnera z inną w łóżku i wezwała policję. Finał sprawy zaskakuje

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-17 21:20

Kto by pomyślał, że zdrada może zakończyć się pobytem za kratkami i wydaleniem z Polski?! 34-letnia obywatelka Ukrainy przyłapała swojego o 11 lat młodszego partnera na gorącym uczynku z inną kobietą. Zamiast urządzać karczemną awanturę, po prostu wezwała mundurowych. Doskonale wiedziała, że niewierny wybranek ma poważne problemy z prawem. 23-latek powędrował prosto do celi. Wkrótce czeka go przymusowy powrót do ojczyzny.

Policjant prowadzi korytarzem skutego kajdankami mężczyznę. O zatrzymaniu w Konstantynowie przeczytasz na Eska Łódź.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Przyłapała partnera na zdradzie w Konstantynowie Łódzkim. 23-latek za kratami

Niecodzienna sytuacja miała miejsce w środowy wieczór, 14 października, tuż po godzinie 20:00 w Konstantynowie Łódzkim. 34-letnia Ukrainka nakryła swojego 23-letniego partnera (również obywatela Ukrainy) w jednoznacznej sytuacji z inną kobietą. Rozwścieczona kobieta postanowiła w ramach zemsty narobić kochankowi poważnych kłopotów. Wiedziała, że mężczyzna ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Natychmiast chwyciła za telefon i wezwała patrol policji. Przybyli na miejsce mundurowi wylegitymowali 23-latka. Słowa 34-latki szybko znalazły potwierdzenie. Jej niewierny partner miał do odsiadki zaległą karę 10 dni więzienia.

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Areszt przez zdradę to nie wszystko. 23-latka czeka deportacja z Polski

Policjanci natychmiast zatrzymali 23-latka, który najbliższe półtora tygodnia spędzi za więziennym murem. Pobyt w celi to jednak tylko część konsekwencji, z jakimi musi się zmierzyć. Z ustaleń mundurowych wynika, że po zakończeniu odsiadki cudzoziemiec zostanie przymusowo wydalony z Polski. Decyzja ta wynika z tego, że mężczyzna już wcześniej otrzymał nakaz powrotu do ojczyzny, jednak całkowicie go zignorował. Teraz, z powodu zdrady, trafi prosto na Ukrainę!

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