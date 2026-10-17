Przyłapała partnera z inną w łóżku i wezwała policję. Finał sprawy zaskakuje

Przyłapała partnera na zdradzie w Konstantynowie Łódzkim. 23-latek za kratami

Niecodzienna sytuacja miała miejsce w środowy wieczór, 14 października, tuż po godzinie 20:00 w Konstantynowie Łódzkim. 34-letnia Ukrainka nakryła swojego 23-letniego partnera (również obywatela Ukrainy) w jednoznacznej sytuacji z inną kobietą. Rozwścieczona kobieta postanowiła w ramach zemsty narobić kochankowi poważnych kłopotów. Wiedziała, że mężczyzna ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Natychmiast chwyciła za telefon i wezwała patrol policji. Przybyli na miejsce mundurowi wylegitymowali 23-latka. Słowa 34-latki szybko znalazły potwierdzenie. Jej niewierny partner miał do odsiadki zaległą karę 10 dni więzienia.

Sonda Wybaczyłabyś zdradę? Nie, nigdy! Nie wiem, ciężko "gdybać" Tak, jeśli kocham to wybaczam

Areszt przez zdradę to nie wszystko. 23-latka czeka deportacja z Polski

Policjanci natychmiast zatrzymali 23-latka, który najbliższe półtora tygodnia spędzi za więziennym murem. Pobyt w celi to jednak tylko część konsekwencji, z jakimi musi się zmierzyć. Z ustaleń mundurowych wynika, że po zakończeniu odsiadki cudzoziemiec zostanie przymusowo wydalony z Polski. Decyzja ta wynika z tego, że mężczyzna już wcześniej otrzymał nakaz powrotu do ojczyzny, jednak całkowicie go zignorował. Teraz, z powodu zdrady, trafi prosto na Ukrainę!

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